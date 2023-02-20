إمام عاشور يحتفل بهدفه مع ميتيلاند على طريقة صلاح (فيديو)

واصل الدولي المصري إمام عاشور تألقه مع فريقه الجديد ميتيلاند الدنماركي وسجل للمباراة الثانية على التوالي.

وأحرز عاشور هدف الافتتاح بعد مرور خمس دقائق من انطلاق مباراة فريقه ضد فيبورغ المقامة الآن لحساب الجولة الـ18 من الدوري الدنماركي لكرة القدم.

Emam Ashour🇪🇬 scores again after some great work from Simsir and Isaksen!#sldkpic.twitter.com/WrcHKcQJ55 — Danish Football (@DanishFTBL) February 20, 2023

أمام عاشور يسجل أول أهدافه في الدوري الدنماركي مع ميتيلاند ضد فيبورجpic.twitter.com/if1hREqeCV — Eslam Ahmed 🇨🇴 (@islam_colombia) February 20, 2023

وبعد تسجيله هدف التقدم لميتيلاند، احتفل عاشور على طريقة مواطنه محمد صلاح نجم ليفربول، حيث وقف أمام الجماهير ورفع رجله اليسرى ووضعها على ركبة القدم اليمنى مغلقا يديه.

إمام عاشور احتفل بهدفه الأول في الدوري الدنماركي على طريقة محمد صلاح 🇪🇬👑 pic.twitter.com/XAgkNIMFQe — جول مصر - GOAL (@goaleg) February 20, 2023

وهذا الهدف هو الثاني لعاشور منذ انضمامه لميتيلاند، بعدما سجل في مباراة الخميس الماضي ضد سبورتينغ لشبونة في ذهاب الملحق المؤهل إلى دور الـ16 من الدوري الأوروبي.

وكان عاشور انضم إلى ميتيلاند قادما من الزمالك المصري في يناير الماضي، ووقع معه حتى صيف 2027.

المصدر: وكالات