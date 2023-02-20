باريس سان جيرمان يوضح طبيعة إصابة نيمار

أصدر نادي باريس سان جيرمان، بيانا كشف فيه مدى خطورة الإصابة التي تعرض لها نجمه نيمار جونيور، في مباراة الفريق ضد ليل (4-3)، أمس الأحد لحساب الأسبوع الـ24 من الدوري الفرنسي.

وأصيب نيمار في كاحله الأيمن إثر اصطدام مع بنيامين أندريه، لاعب ليل، بعد بداية الشوط الثاني بوقت قصير، ليخرج من المباراة محمولا.

وقال النادي الباريسي في بيان، إن نيمار تعرض لالتواء في كاحل قدمه اليمنى، وأكدت أشعة بالرنين المغناطيسي، أن النجم البرازيلي لا يعاني من كسر عظمي.

وأضاف أن النجم البرازيلي سيخضع لفحص جديد لأربطة الكاحل خلال 48 ساعة.

وأوضح سان جيرمان في نفس البيان، أن ظهيره الأيسر البرتغالي، نونو مينديز الذي أصيب أيضا خلال المباراة ضد ليل، يعاني من تورم في الرباط الداخلي للركبة اليمنى، وسيخضع أيضا لفحص جديد في غضون 48 ساعة.

المصدر: psg.fr