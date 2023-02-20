حقيقة تفاوض النصر السعودي لضم مارسيلو

لا يزال الغموض يلف مستقبل النجم البرازيلي مارسيلو، الظهير الأيسر السابق لريال مدريد، والذي لا يرتبط حاليا مع أي ناد.

وكان مارسيلو، فسخ عقده منذ أيام مع أولمبياكوس اليوناني، وزعمت تقارير بأن لديه عرضا مغريا للانتقال إلى ناد جديد قد يكون النصر السعودي للعب مجددا بجوار صديقه وزميله السابق في ريال مدريد، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

ولكن الصحفي الإيطالي الشهير، فابريزيو رومانو، المتخصص في أخبار سوق الانتقالات، نفى وجود أي مفاوضات بين مارسيلو والنصر.

There are no talks ongoing between Al Nassr and Marcelo at this stage — his future remains open 🇧🇷 #transfers



The Brazilian left back is now exploring options after contract terminated with Olympiacos, he’s available on a free transfer — nothing has been decided yet. pic.twitter.com/Qnf2SoL6XC — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 19, 2023

وكتب رومانو على حسابه في موقع "تويتر": "لا توجد محادثات جارية بين النصر ومارسيلو في هذه المرحلة.. مستقبل اللاعب البرازيلي لا يزال مفتوحا".

وأضاف: "يبحث الظهير البرازيلي الآن عن الخيارات المتاحة بعد إنهاء العقد مع أولمبياكوس.. إنه متاح عبر انتقال مجاني، لكن لم يتم اتخاذ القرار بعد بشأن مستقبله".

المصدر: فابريزيو رومانو