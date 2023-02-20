صورة صلاح مع ابنته تثير تفاعلا واسعا على مواقع التواصل

حظيت صورة نشرها نجم نادي ليفربول، الدولي المصري محمد صلاح برفقة ابنته الصغرى كيان، بتفاعل واسع على مواقع التواصل.

ونشر صلاح على حسابه في موقع "تويتر"، صورة له مع ابنته كيان، وحققت الصورة أرقام مشاهدة عالية وذلك كونها أعقبت المباراة التي فاز فيها ليفربول على مضيفه نيوكاسل بهدفين دون رد لحساب الأسبوع الـ24 من الدوري الإنجليزي.

وبعد مرور 24 ساعة فقط من نشرها على "تويتر"، نالت صورة صلاح مع ابنته أكثر من ستة ملايين مشاهدة، وأكثر من 200 ألف إعجاب إضافة إلى آلاف التعليقات.

حبيبنا ❤️ ابو مكة https://t.co/sdcVYPZTrF — Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) February 19, 2023

ومن أبرز الذين تفاعلوا بالتعليق على الصورة الملياردير المصري نجيب ساويرس والذي كتب قائلا: "حبيبنا أبو مكة".

ويستعد صلاح برفقة فريقه ليفربول لخوض مواجهة هامة غدا الثلاثاء ضد ريال مدريد في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

المصدر: RT