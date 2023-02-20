 
مباشر
عاجل
الرئاسة السورية: الرئيس بشار الأسد يزور سلطنة عمان ويلتقي السلطان هيثم بن طارق

صورة صلاح مع ابنته تثير تفاعلا واسعا على مواقع التواصل

الرياضة

صورة صلاح مع ابنته تثير تفاعلا واسعا على مواقع التواصل
AP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/usj2

حظيت صورة نشرها نجم نادي ليفربول، الدولي المصري محمد صلاح برفقة ابنته الصغرى كيان، بتفاعل واسع على مواقع التواصل.

ونشر صلاح على حسابه في موقع "تويتر"، صورة له مع ابنته كيان، وحققت الصورة أرقام مشاهدة عالية وذلك كونها أعقبت المباراة التي فاز فيها ليفربول على مضيفه نيوكاسل بهدفين دون رد لحساب الأسبوع الـ24 من الدوري الإنجليزي.

وبعد مرور 24 ساعة فقط من نشرها على "تويتر"، نالت صورة صلاح مع ابنته أكثر من ستة ملايين مشاهدة، وأكثر من 200 ألف إعجاب إضافة إلى آلاف التعليقات.

ومن أبرز الذين تفاعلوا بالتعليق على الصورة الملياردير المصري نجيب ساويرس والذي كتب قائلا: "حبيبنا أبو مكة".

ويستعد صلاح برفقة فريقه ليفربول لخوض مواجهة هامة غدا الثلاثاء ضد ريال مدريد في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا