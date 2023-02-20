رسميا.. استبعاد ثلاثي ريال مدريد من مواجهة ليفربول

أعلن المدير الفني لنادي ريال مدريد، الإيطالي كارلو أنشيلوتي، قائمة فريقه لمواجهة ليفربول، غدا الثلاثاء، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وشهدت القائمة، استبعاد الثنائي الألماني توني كروس، والفرنسي أوريلين تشواميني، بسبب إصابتهما بالإنفلونزا (نزلة برد) وفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية.

وسيغيب أيضا الظهير الأيسر الفرنسي فيرلاند ميندي عن ريال مدريد في لقاء الغد بسبب معاناته من الإصابة.

وضمت قائمة الريال لمواجهة ليفربول 23 لاعبا وهم كالتالي:

حراسة المرمى: كورتوا، لونين، لوبيز

الدفاع: داني كارفاخال، ميليتاو، ألابا، فاييخو، ناتشو، أودريوزولا، فاسكيز، روديجر

الوسط: مودريتش، كامافينجا، فالفيردي، سيبايوس، ماريو مارتين، أريباس

الهجوم: هازارد، بنزيما، أسينسيو، فينيسيوس جونيور، رودريغو، ألفارو.

يذكر أن ريال مدريد هو حامل لقب النسخة الأخيرة من مسابقة دوري أبطال أوروبا، وتوج باللقب بعد فوزه على ليفربول بالذات في المباراة النهائية بهدف دون رد.

المصدر: "موندو ديبورتيفو"