مساعد مدرب أرسنال يتلقى صفعة على وجهه

تعرض أحد أعضاء الجهاز الفني في أرسنال للهجوم خلال فوز "الغارنرز" في اللحظات الأخيرة على ملعب "فيلا بارك" أمام أستون فيلا 4-2، ضمن الجولة الـ24 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ذا صن"، فإن ميجيل مولينا، الذي يعمل محللا للأداء في الجهاز المعاون لمدرب أرسنال ميكيل أرتيتا، تلقى صفعة على وجهه، من عضو الجهاز الفني لأستون فيلا فيكتورا ماناس.



وأضافت الصحيفة، أن مولينا غادر غرفة ملابس أرسنال مع علامة حمراء كبيرة على وجهه بعد أن صفعه الإسباني ماناس، الذي عمل سابقا مع "الغانرز" في الجهاز المعاون لمدرب أستون فيلا الحالي أوناي إيمري.

It’s not just Arteta…it’s also the men by his side everyday..Steve Round, Mr AirPods himself, CARLOS CUESTA!, Miguel Molina, Iñaki…the togetherness, the passion, joy, mental toughness..it’s crazy feeling rn! On to Man City in the FA Cup!! pic.twitter.com/mRl8fVCwTL — Faz Ali (@fawwazali92) January 22, 2023

Arsenal analyst Victor Manas SLAPPED by rival Aston Villa staff in heated bust-up in stands after last-minute winner #AVLARShttps://t.co/k7EtTM22uQ — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) February 19, 2023

وتابعت "ذا صن"، أن ماناس واجه مولينا بسبب احتفالاته المبالغ فيها، بعدما سجل أرسنال هدفين في الوقت بدل الضائع، وتبادل الثنائي الإهانات الغاضبة باللغة الإسبانية.



وفي النهاية، أثار مولينا الشجار من خلال إرسال قبلات ساخرة لمنافسه، الذي استمر في الصراخ بصوت عال، واشتبك الإثنان مرة أخرى في نفق اللاعبين مباشرة بعد صافرة النهاية قبل أن يتم الفصل بينهما.

المصدر: "وسائل إعلام"