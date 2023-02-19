المقاتلة البرازيلية أندرادي تتعرض للخنق (فيديو)

منيت البرازيلية جيسيكا أندرادي، بهزيمة ساحقة أمام الأمريكية إيرين بلانتشفيلد في النزال الذي جمعهما اليوم الأحد، ضمن بطولة "UFC Fight Night 219" للفنون القتالية المختلطة "MMA".

وتمكنت المقاتلة الأمريكية من الفوز على منافستها البرازيلية الشهيرة بحركة الخنق في الجولة الثانية من النزال، الذي جمعهما في مدينة لاس فيغاس بولاية نيفادا الأمريكية، وذلك في فئة وزن الذبابة.

Two of flyweights top contenders meet TONIGHT!@JessicaMMAPro vs @Blanchfield_MMA in our #UFCVegas69 main event 🔥



[ 4pmET / 1pmPT Start | Full card live on @ESPNPlus ] pic.twitter.com/pek3JjHEf8 — UFC (@ufc) February 18, 2023

ERIN BLANCHFIELD IS THE REAL DEAL 😤@Blanchfield_MMA submits Jessica Andrade in R2 of our #UFCVegas60 main event! pic.twitter.com/JKucj9X1Xl — UFC (@ufc) February 19, 2023

🇺🇸 Le main event de l'UFC Vegas 69 a vu la victoire samedi d'Erin Blanchfield sur la Brésilienne 🇧🇷 Jessica Andrade, pourtant considérée comme favorite



🥊 L'Américaine a gagné par soumission dans le deuxième round



👉 Revivez sa victoire en 3 minutes pic.twitter.com/WYexOUYHGG — RMC Sport Combat (@RMCSportCombat) February 19, 2023

إقرأ المزيد

ومنيت جيسيكا أندرادي (31 عاما) بالهزيمة العاشرة خلال مسيرتها الاحترافية حتى الآن، مقابل 24 انتصارا.

في المقابل، حققت إيرين بلانتشفيلد (23 عاما) انتصارها الحادي عشر خلال مسيرتها الاحترافية حتى الآن، مقابل خسارة واحدة.

المصدر: RT