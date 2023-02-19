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المقاتلة البرازيلية أندرادي تتعرض للخنق (فيديو)

الرياضة

المقاتلة البرازيلية أندرادي تتعرض للخنق (فيديو)
Legion-Media /Jason Da Silva-USA TODAY Sports
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منيت البرازيلية جيسيكا أندرادي، بهزيمة ساحقة أمام الأمريكية إيرين بلانتشفيلد في النزال الذي جمعهما اليوم الأحد، ضمن بطولة "UFC Fight Night 219" للفنون القتالية المختلطة "MMA".

وتمكنت المقاتلة الأمريكية من الفوز على منافستها البرازيلية الشهيرة بحركة الخنق في الجولة الثانية من النزال، الذي جمعهما في مدينة لاس فيغاس بولاية نيفادا الأمريكية، وذلك في فئة وزن الذبابة.

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ومنيت جيسيكا أندرادي (31 عاما) بالهزيمة العاشرة خلال مسيرتها الاحترافية حتى الآن، مقابل 24 انتصارا.

في المقابل، حققت إيرين بلانتشفيلد (23 عاما) انتصارها الحادي عشر خلال مسيرتها الاحترافية حتى الآن، مقابل خسارة واحدة.

المصدر: RT 

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