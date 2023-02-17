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"يويفا" يغرم الاتحاد الأوكراني لكرة الصالات بعد مواجهة روسيا

الرياضة

Legion-Media
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تم تغريم الاتحاد الأوكراني بسبب الهجوم الاستفزازي والهتافات المحظورة من قبل المشجعين خلال مواجهة المنتخب الروسي في نصف نهائي بطولة أوروبا 2022 لكرة الصالات.

وأشار تقرير هيئة الرقابة والتأديب والأخلاق التابعة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" إلى أن الرابطة الأوكرانية لكرة الصالات تم تغريمها بـ20 ألف يورو بسبب الهتافات الاستفزازية والهجومية.

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وانتهت المباراة التي أقيمت في 4 فبراير بهولندا، بفوز المنتخبب الروسي 3-2.

وهتف المشجعون الأوكرانيون مرارا وتكرارا هتافات مهينة بحق المنتخب المنافس.

وتقدم الاتحاد الروسي لكرة القدم بطلب إلى "يويفا" بفتح تحقيق تأديبي عقب مباراة نصف نهائي بطولة أوروبا لكرة الصالات.

ووفقا لوكالسة "تاس" الروسية اتخذ "يويفا" في 15 فبراير إجراءات تأديبية لانتهاك محتمل من قبل مشجعين للوائح التأديبية الخاصة بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

وأقيمت بطولة أوروبا لكرة الصالات في هولندا في الفترة من 19 يناير إلى 6 فبراير.

واحتل المنتخب الروسي وصافة البطولة عقب خسارته المباراة النهائية أمام نظيره البرتغالي 2-4، فيما خسر المنتخب الأوكراني في مباراة تحديد المركز الثالث أمام الإسبان 1-4.

المصدر: "تاس"

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