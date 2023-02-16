مباراة مرتقبة بين المنتخب الروسي ونظيره الإيراني في طهران

يخوض المنتخب الروسي لكرة القدم مباراة ودية أمام المنتخب الإيراني في شهر مارس المقبل، وفق ما نقلته وكالة "تسنيم".

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ومن المتوقع أن تقام المباراة في طهران في 22 أو 23 مارس.

ووفقا لمصدر مقرب من رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم مهدي تاجفإن "منتخب روسيا لكرة القدم للسيدات سيسافر أيضا إلى طهران للعب وديا مع المنتخب الإيراني".

وفي وقت سابق، وقع وزير الرياضة الروسي أوليج ماتيتسين ونظيره الإيراني حميد سجادي مذكرة تفاهم بشأن تطوير التعاون الرياضي بين البلدين خلال اجتماع في طهران.

المصدر: "وكالة نوفوستي"