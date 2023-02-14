دعوة اتحادات روسية لحضور دورة الألعاب الآسيوية

قال رئيس الاتحاد الروسي للجمباز الفني فاسيلي تيتوف إنه تلقى دعوة للمشاركة في دورة الألعاب الآسيوية التي ستقام في هانغتشو، الصين في الفترة من 23 سبتمبر إلى 8 أكتوبر 2023.

وأشار رئيس الاتحاد إلى أن روسيا ستستجيب للدعوة في القريب العاجل، ومن ثم فإن اللجنة المنظمة للألعاب الآسيوية "ستضع شروط المشاركة".

وتلقت الاتحادات الروسية في الرياضات الصيفية دعوات للمشاركة في البطولات الآسيوية خلال الشهرين الماضيين.

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كما أكد اتحاد المصارعة الروسي تلقيه اليوم الثلاثاء دعوة لحضور دورة الألعاب الآسيوية. وقال رئيس الاتحاد إنه تم بالفعل الرد على الدعوة، ويتحضر المصارعون الروس للمنافسة، وينتظر الاتحاد الروسي بدوره رسالة الرد حول شروط المشاركة.

وتعتبر الألعاب الآسيوية هي مسابقة رياضية تشارك فيها الدول الآسيوية، وتقام تحت رعاية المجلس الأولمبي الآسيوي، وتتنافس فيها معظم دول النصف الشرقي من الكرة الأرضية.

يأتي ذلك في ظل مطالبة مجموعة من 35 دولة، من بينها الولايات المتحدة وألمانيا وأستراليا، طالبت بمنع رياضيي روسيا وبيلاروس من المشاركة في أولمبياد 2024 "دورة ألعاب باريس".

يذكر أن اللجنة التنفيذية للجنة الأولمبية الدولية دعت في 25 يناير، إلى عودة الرياضيين الروس والبيلاروس للمشاركة في المسابقات الدولية في وضع محايد، مع اقتراح عدم السماح للرياضيين الذين دعموا بنشاط العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

المصدر: وكالة "ريا نوفستي"