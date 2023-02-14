شجار جماعي بين لاعبي فريق روسي وآخر أوكراني في فندق تركي

وقع شجار جماعي بين لاعبي نادي كرة القدم الروسي "شنيك ياروسلافل" و "مينايا" الأوكراني، في فندق رويال سيجينيوس التركي أمس الاثنين، وفقا لوكالة "نوفوستي".

ويقيم نادي "شينيك" الروسي معسكره الشتوي الثالث في مدينة أنطاليا التركية.

وزعمت تقارير إعلامية أن النزاع بدأ عندما اقترب عدد من ممثلي نادي ميناي من رئيس النادي الروسي وطالبوه بغناء النشيد الأوكراني، وتمكن موظفو الفندق من حل النزاع قبل أن يتحول إلى اشتباك.

ووفقا لقناة Baza على تيلغرام، قام عدد من لاعبي النادي الأوكراني بضرب لاعب كرة القدم من نادي شينيك في المصعد.

لكن عندما وصل المصعد إلى الطابق الأرضي، قابلته مجموعة من لاعبي كرة القدم الروس، ليندلع شجار جماعي بين اللاعبين، ما اضطر الفندق للاتصال بالشرطة وسيارة إسعاف.

وأكد الصحفي الأوكراني ميخائيل سبيفاكوفسكي على قناة TaToTake في تيلغرام، أن الصراع لم ينشأ بسبب طلب غناء النشيد الأوكراني.

ووفقا لقناة يوتيوب الأوكرانية "بومباردييه"، طالب النادي الأوكراني بعدم وضع الفريق في نفس الفندق مع الأندية الروسية، ولكن بسبب الزلزال الذي ضرب تركيا، كانت هناك مشاكل مع الفنادق المتوفرة، نتيجة لذلك، انتقل فريق شينيك إلى نفس الفندق الذي يعيش فيه لاعبو مينايا.

يشار إلى أنه لا تزال هناك مناوشات متفرقة بين اللاعبين وممثلي الفرق، وقال سيرغي كولاكوف، المدير العام للنادي الروسي إنهم سيحققون في ملابسات الواقعة.

المصدر: ريا نوفوستي+ sports.ru