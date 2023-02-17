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رافينا يعتذر من تشافي بعد لقطة "الركل" (فيديو)

الرياضة

رافينا يعتذر من تشافي بعد لقطة
AFP
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اعتذر البرازيلي رافينيا لاعب برشلونة، عن تصرفه "غير اللائق" عقب استبداله خلال لقاء مانشستر يونايتد، على ملعب "سبوتيفاي كامب نو".

وحسم التعادل الإيجابي (2-2) مواجهة برشلونة ومانشستر يونايتد، في ذهاب الدور المؤهل لدور ال16 في بطولة الدوري الأوروبي.

وقرر المدرب تشافي هيرنانديز، استبدال رافينيا في الدقيقة 83، وأشرك فيران توريس بدلا منه.

والتقطت العدسات، رافينيا وهو ينفجر غضبا على دكة بدلاء البارسا، وبدأ في ركل المقاعد بشكل قوي اعتراضا على قرار تشافي.

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وقال رافينيا، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت" الإسبانية: "أنتهز هذه الفرصة لأعتذر للجميع، لفيران والمدرب والفريق والجماهير".

وأضاف: "في بعض الأحيان نريد مساعدة الفريق، وأعلم أنني ارتكبت خطأ ولن يحدث مرة أخرى، فنحن بشر، وكان مجرد رغبة في الفوز".

وتابع: "المدرب يعلم أن هذا يحدث، لكن في بعض الأحيان لا نتحكم في مشاعرنا، وسأطلب العفو من الفريق مرة أخرى غدا، وأعتذر عن كل ما حدث".

وواصل: "بالأمس قلت إنها ستكون مباراة رائعة، ولن يندم أي شخص سيحضر إلى الملعب، وكانت مواجهة رائعة، ودعونا نرى ما سيحدث في لقاء الإياب".

المصدر: "وكالات"

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