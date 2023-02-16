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النصيري يقود إشبيلية للفوز على آيندهوفن في الدوري الأوروبي (فيديو)

الرياضة

النصيري يقود إشبيلية للفوز على آيندهوفن في الدوري الأوروبي (فيديو)
AP Jose Breton
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أصبح فريق إشبيلية قاب قوسين أو أدنى من بلوغ دور الـ16 للدوري الأوروبي، عقب فوزه العريض على ضيفه آيندهوفن الهولندي (3-0) في اللقاء الذي جمعهما مساء الخميس، في ذهاب دور خروج المغلوب.

وافتتح المهاجم المغربي يوسف النصيري التسجيل للفريق الإسباني في الدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الأول.

وضاعف لاعب خط الوسط الأرجنتيني لوكاس أوكامبوس النتيجة بحلول الدقيقة الخمسين، ومن ثم اختتم نيمانيا غوديل ثلاثية أصحاب الأرض بحلول الدقيقة 55 من عمر المباراة التي جرت على ملعب "رامون سانشيز بيزخوان" بمدينة برشلونة.

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وسيحل نادي إشبيلية ضيفا على آيندهوفن في مباراة الإياب يوم الخميس 23 فبراير الجاري، لحسم بطاقة العبور إلى الدور المقبل للدوري الأوروبي "يوروبا ليغ".

المصدر: RT 

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