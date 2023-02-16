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الدوري الأوروبي.. يوفنتوس يسقط بفخ التعادل في عقر داره (فيديو)

الرياضة

الدوري الأوروبي.. يوفنتوس يسقط بفخ التعادل في عقر داره (فيديو)
AFP Marco BERTORELLO
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فرض نادي نانت فرنسي التعادل على مضيفه يوفنتوس الإيطالي (1-1) في المباراة التي جمعتهما مساء الخميس، وذلك في ذهاب دور خروج المغلوب من الدوري الأوروبي لكرة القدم "يوروبا ليغ".

وضع المهاجم الصربي دوشان فلاهوفيتش "البيانكونيري" في المقدمة بهدف مبكر سجله عند الدقيقة 13 من انطلاق صفارة البداية.

ورد المهاجم الفرنسي لودوفيتش بلاس بهدف التعادل بعد مرور ساعة من بداية اللقاء الذي جرى على ملعب "أليانز ستاديوم" بمدينة تورينو.

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وصعب نادي يوفنتوس من مهمته في العبور إلى الدور المقبل للدوري الأوروبي "يوروبا ليغ"، بعد هذا التعادل، خاصة وأن مباراة الإياب ستجري على ملعب فريق نانت يوم الخميس 23 فبراير الجاري.

المصدر: RT 

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