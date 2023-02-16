الدوري الأوروبي.. يوفنتوس يسقط بفخ التعادل في عقر داره (فيديو)

فرض نادي نانت فرنسي التعادل على مضيفه يوفنتوس الإيطالي (1-1) في المباراة التي جمعتهما مساء الخميس، وذلك في ذهاب دور خروج المغلوب من الدوري الأوروبي لكرة القدم "يوروبا ليغ".

وضع المهاجم الصربي دوشان فلاهوفيتش "البيانكونيري" في المقدمة بهدف مبكر سجله عند الدقيقة 13 من انطلاق صفارة البداية.

🎥 | هدف يوفنتوس الاول - فلاهوفيتش - على نانت :



pic.twitter.com/iuC6hIGQ2c — الكالتشيو (@Elcalcio_) February 16, 2023

ورد المهاجم الفرنسي لودوفيتش بلاس بهدف التعادل بعد مرور ساعة من بداية اللقاء الذي جرى على ملعب "أليانز ستاديوم" بمدينة تورينو.

مصطفى محمد يصنع هدف التعادل لنانت أمام يوفنتوس ⚽️

pic.twitter.com/Zm81y6yxdS — 90+ (@90PlusKora) February 16, 2023

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وصعب نادي يوفنتوس من مهمته في العبور إلى الدور المقبل للدوري الأوروبي "يوروبا ليغ"، بعد هذا التعادل، خاصة وأن مباراة الإياب ستجري على ملعب فريق نانت يوم الخميس 23 فبراير الجاري.

المصدر: RT