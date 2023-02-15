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"وضعية غلط".. صورة زوجة محمد صلاح مع ممثل أمريكي تثير الغضب في مصر

الرياضة

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أثيرت حالة من الغضب والجدل في مصر بعدما نشر لاعب نادي ليفربول ومنتخب مصر محمد صلاح، صورة لعائلته مع الممثل الأمريكي ويل فيريل.

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وتسبب الصورة في غضب بسبب ظهور زوجة اللاعب المصري محمد صلاح بجانب الممثل الأمريكي وهو يضع يده على كتفها، معتبرين أنه لا يجب أن يضع الممثل الأمريكي يده على زوجة اللاعب المصري.

فيما اعتبر البعض الآخر أن بعض الأشخاص يستغلون هذه الصور لتشويه سمعة نجم منتخب مصر، ويقيمون ضده المشانق والمحاكم، بسبب صور عادية ويربطون الأمر بالأخلاق والدين.

المصدر: RT

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