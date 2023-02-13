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البرازيل تتوج بلقب أمم أمريكا الجنوبية

الرياضة

البرازيل تتوج بلقب أمم أمريكا الجنوبية
AFP
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توج منتخب البرازيل بلقب بطولة أمم أمريكا الجنوبية تحت 20 عاما لكرة القدم، المقامة في كولومبيا على حساب أوروغواي (2-0).

ويعد اللقب هو الـ12 لـ"السيليساو"، وحقق اللقب على استاد "الكامبين" في العاصمة الكولومبية بوجوتا، خلال المباراة النهائية التي حضرها أكثر من 32 ألف شخص.

وتألق بالنهائي كل من لاعب الوسط آندري الذي افتتح التسجيل لـ"الكناري" في الدقيقة (84)، وأضاف بعده لاعب الوسط بدرينيو الهدف الثاني عند الدقيقة(90+2).

واحتلت البرازيل صدارة المرحلة النهائية برصيد 13 نقطة، تلتها أوروغواي برصيد 12 نقطة، ليخوض المنتخبان المباراة النهائية.

بدورها حلت كولومبيا ثالثة برصيد 10 نقاط.

وإضافة للقب، تتأهل البرازيل أيضا إلى دورة الألعاب الأمريكية 2023 في تشيلي ومونديال كأس العالم تحت 20 عاما في إندونيسيا، التي تعود إليها منذ خسارتها نسخة 2017 في كوريا الجنوبية.

المصدر: "وكالات"

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