البرازيل تتوج بلقب أمم أمريكا الجنوبية

توج منتخب البرازيل بلقب بطولة أمم أمريكا الجنوبية تحت 20 عاما لكرة القدم، المقامة في كولومبيا على حساب أوروغواي (2-0).

ويعد اللقب هو الـ12 لـ"السيليساو"، وحقق اللقب على استاد "الكامبين" في العاصمة الكولومبية بوجوتا، خلال المباراة النهائية التي حضرها أكثر من 32 ألف شخص.

وتألق بالنهائي كل من لاعب الوسط آندري الذي افتتح التسجيل لـ"الكناري" في الدقيقة (84)، وأضاف بعده لاعب الوسط بدرينيو الهدف الثاني عند الدقيقة(90+2).

Captains the U20 Brazil team to victory at 18. Scores in the final to beat a team that would have won the title with a draw. Finishes top-scorer with 6 goals (from midfield.) Special, special talent. Take a bow, Andrey Santos.pic.twitter.com/nbT4hJMZ52 — CFC Central (@CFCCentral3) February 13, 2023

Our new Blue leads Brazil to a major title win!



Santos, captain of the Brazil U20 team, scored the winning goal in the South American U-20 Championship and took his scoring tally for the tournament to 6 goals.



Andrey Santos - Remember The Name 👊🏻🔥#CFCpic.twitter.com/DSC1tLCbjS — Chelsea India ⭐⭐ (@ChelseaIndia) February 13, 2023

واحتلت البرازيل صدارة المرحلة النهائية برصيد 13 نقطة، تلتها أوروغواي برصيد 12 نقطة، ليخوض المنتخبان المباراة النهائية.

بدورها حلت كولومبيا ثالثة برصيد 10 نقاط.

وإضافة للقب، تتأهل البرازيل أيضا إلى دورة الألعاب الأمريكية 2023 في تشيلي ومونديال كأس العالم تحت 20 عاما في إندونيسيا، التي تعود إليها منذ خسارتها نسخة 2017 في كوريا الجنوبية.

المصدر: "وكالات"