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محرز يسخر من نفسه بعد كرة لا تضيع في ليلته التاريخية (فيديو)

الرياضة

محرز يسخر من نفسه بعد كرة لا تضيع في ليلته التاريخية (فيديو)
AFP
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سبق الجزائري رياض محرز، لاعب مانشستر سيتي، الجميع وسخر من نفسه عبر حسابه الشخصي على "تويتر" عقب فوز فريقه أمام أستون فيلا 3-1، الأحد، ضمن الجولة الـ23 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكتب محرز عبر حسابه على "تويتر": "هل هبطت بعد؟"، وجاء ذلك كنوع من السخرية عندما أضاع الجزائري فرصة سهلة من أجل رفع حصاد فريقه إلى أربعة أهداف في هذه المواجهة، حيث كان أمام فرصة سهلة للغاية من أجل إضافة الهدف الثاني في رصيده، ولكنه سدد عاليا.

وصنع محرز الهدف الأول في الدقيقة الرابعة، عندما قدم تمريرة حاسمة إلى زميله الإسباني رودري الذي وضع الكرة برأسه في الشباك.

وأضاف محرز الهدف الثالث لمانشستر سيتي في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، من ركلة جزاء نفذها بنجاح، احتسبت بعد تعرض زميله جاك جريليش للعرقلة داخل المنطقة المحرمة.

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ووفقا لما ذكرته شبكة "سكواوكا"، صنع محرز أهدافا أكثر من أي لاعب آخر في الدوري الإنجليزي الممتاز، منذ انتهاء استراحة كأس العالم 2022، برصيد 4 تمريرات حاسمة.
ورفع محرز، رصيده من التمريرات الحاسمة بالدوري الإنجليزي، إلى 55 تمريرة، ليصبح أكثر لاعب إفريقي، يصنع الأهداف في تاريخ "البريمرليغ".

وعادل محرز، رقم أسطورة منتخب كوت ديفوار، ونادي تشيلسي السابق ديدييه دروغبا.

المصدر: "وسائل إعلام"

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