الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يستعد لمواجهة أرسنال بأفضل طريقة

استعد مانشستر سيتي بأفضل طريقة لما ينتظره في منتصف الأسبوع من اختبار شاق أمام أرسنال المتصدر، بفوزه على أستون فيلا 3-1 يوم الأحد، في المرحلة 23 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وعلى ملعبه "الاتحاد"، وضع مانشستر سيتي خلفه الهزيمة التي تلقاها في المرحلة الماضية في أرض توتنهام 0-1 وما يشاع عن إمكانية معاقبته بسبب اتهامه بأكثر من 100 انتهاك للقواعد المالية، واستعد بأفضل طريقة للموقعة المنتظرة الأربعاء في ملعب أرسنال في مباراة مؤجلة من المرحلة الثانية عشرة.

وسجل ثلاثية "السيتي"، رودريغو هيرنانديز، وإلكاي غوندوغان، والجزائري رياض محرز من ضربة جزاء في الدقائق 4، 39، و45 تواليا، بينما أحرز أولي واتكنز هدف أستون فيلا الوحيد في الدقيقة 61.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 48 نقطة في المركز الثاني بفارق ثلاث نقاط فقط عن أرسنال المتعثر السبت على أرضه أمام برنتفورد (1-1).

أما أستون فيلا، فقد بقي في المركز الـ11 مع 28 نقطة.

المصدر: وكالات