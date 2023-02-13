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كريستيانو رونالدو يحصد أولى جوائزه في السعودية

الرياضة

كريستيانو رونالدو يحصد أولى جوائزه في السعودية
AFP
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حصل البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر على أعلى تقييم في الجولة 16 من الدوري السعودي بواقع 9.5 من 10 ليحصد أولى جوائزه في دوري روشن السعودي.

وتألق رونالدو في المباراة الثالثة الأخيرة مع "العالمي"، حيث سجل سوبر هاتريك خلال لقاء الفوز على الوحدة 4-0.

وبات رونالدو أول لاعب يسجل سوبر هاتريك في الموسم الحالي بالدوري السعودي، كما أنه أسرع لاعب يصل إلى هذا الإنجاز منذ بداية دوري المحترفين.

واعتبر الـ"سوبر هاتريك" رقم 11 في مسيرة رونالدو صاحب الـ503 أهداف في جميع الدوريات الخمسة التي لعب فيها خلال مسيرته الحافلة بـ824 هدفا توزعت بين منتخب البرتغال وأندية سبورتينغ لشبونة ومانشستر يونايتد وريال مدريد ويوفنتوس والنصر.

ورغم تألق عبد الرزاق حمدالله ورومارينيو مع الاتحاد ومساهمتهما في فوزه الساحق على العدالة 5-0، إلا أن النجم البرتغالي استطاع خطف نجومية الجولة حسبما أعلنت رابطة دوري المحترفين مساء الأحد.

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ونشرت الرابطة عبر "تويتر" التشكيلة المثالية للجولة الـ16، وضمت اللاعبين الثلاثة إلى جانب إيجور كورونادو ومدالله عليان من العميد، وأشارت إلى أن رونالدو فاز بلقب نجم الجولة بعدما حصد التقييم الأعلى بين اللاعبين جميعا بحصوله على 9.5 درجات فيما حصل حمدالله على 9.2.

يشار إلى أن رونالدو انضم إلى النصر في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، في صفقة انتقال حر بعقد يمتد حتى صيف 2025، بعد فسخ عقده بالتراضي مع مانشستر يونايتد، وقدرت المصادر الصحفية قيمة العقد الإجمالية ب500 مليون يورو.

المصدر: "وسائل إعلام سعودية"

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