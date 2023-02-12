مدير مكتب محمد بن سلمان يعلق على خسارة الهلال أمام ريال مدريد

علق بدر العساكر، مدير المكتب الخاص لولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان على خسارة الهلال السعودي أمام ريال مدريد بنتيجة 3-5 في نهائي كأس العالم للأندية، أمس السبت.

ونشر العساكر على حسابه في موقع "تويتر" صورا من المباراة وكتب: "مبروك لممثلنا نادي الهلال.. وصافة أندية العالم.. إنجاز بعزيمة سعودية.. ونجاح رياضي جديد..".

مبروك لممثّلنا نادي الهلال

وصافة أندية العالم..

إنجاز بعزيمة سعودية 🇸🇦

ونجاح رياضي جديد..#الهلال_وصيف_العالمpic.twitter.com/bRlMS3iFpz — بدر العساكر Bader Al Asaker (@Badermasaker) February 11, 2023

ومن جانبه، نشر وزير الرياضة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل تغريدة عقب المباراة قال فيها: "كل الشكر لنجوم الهلال على أدائهم الرائع وتحقيقهم وصافة كأس العالم للأندية.. ما قصرتوا يا أبطال.. شرفتونا.. والقادم أفضل بإذن الله".

كل الشكر لنجوم الهلال على أدائهم الرائع وتحقيقهم وصافة كأس العالم للأندية 🇸🇦



ما قصرتوا يا أبطال.. شرفتونا 👏🏼



والقادم أفضل بإذن الله 🇸🇦 — عبدالعزيز بن تركي الفيصل (@AbdulazizTF) February 11, 2023

وأصبح الهلال، أول فريق سعودي ينال الميدالية الفضية في مونديال الأندية وثالث فريق عربي بعد الرجاء المغربي في 2013 والعين الإماراتي في 2018.

أما ريال مدريد، فقد توج بلقب كأس العالم للأندية للمرة الخامسة في تاريخه بعد أعوام 2014 و2016 و2017 و2018.

المصدر: RT