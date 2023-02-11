المتصدر أرسنال يتعثر مجددا في الدوري الإنجليزي

تعثر المتصدر أرسنال للمباراة الثانية على التوالي بتعادله أمام ضيفه برينتفورد 1-1 مساء السبت، ضمن الجولة 23 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسجل لياندرو تروسارد هدف أرسنال في الدقيقة 66، فيما تعادل إيفان توني لبرينتفورد في الدقيقة 74.

وارتفع رصيد أرسنال بهذا التعادل إلى 51 نقطة في الصدارة، بفارق 6 نقاط عن ملاحقه مانشستر سيتي، الذي يواجه أستون فيلا غدا الأحد، فيما استقر برينتفورد عند 34 نقطة في المركز الثامن.

وجاء تعادل أرسنال بعد خسارته في الجولة الماضية أمام إيفرتون بهدف دون رد، فيما يصطدم بمانشستر سيتي بالجولة المقبلة.

المصدر: وكالات