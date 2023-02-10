الدوري الإيطالي.. جيرو يمنح ميلان فوزا ثمينا على حساب تورينو

حقق نادي ميلان فوزا صعبا وثمينا على حساب ضيفه تورينو بفوزه عليه بهدف دون رد يوم الجمعة، في افتتاح منافسات المرحلة الـ22 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ويدين ميلان بالفضل في هذا الفوز لمهاجمه الدولي الفرنسي أوليفيه جيرو الذي سجل هدف المباراة الوحيد من كرة رأسية رائعة في الدقيقة 62.

جيرو يضع ميلان في المقدمة ويسجل الهدف الأول من كرة رأسية جميلة#الدوري_الإيطالي#ميلان_تورينوpic.twitter.com/IfsoR2f420 — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) February 10, 2023

وبهذه النتيجة، رفع ميلان رصيده إلى 41 نقطة في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد تورينو عند 30 نقطة في المركز السابع.

المصدر: RT