الدوري الإيطالي.. دقيقة صمت حدادا على أرواح ضحايا الزلزال

تشهد مباريات المرحلة الـ22 من الدوري الإيطالي لكرة القدم التي تنطلق الجمعة، الوقوف دقيقة صمت حدادا على أرواح الضحايا الذين قضوا في الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا.

وقال الاتحاد الإيطالي لكرة القدم في بيان الجمعة، إنه ستكون هناك دقيقة صمت "في كل مباراة في الدوري مقررة في نهاية الأسبوع (بما فيها الاثنين)".

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وتابع "يقدم عالم كرة القدم دعمه لضحايا الزلزال. لا يمكننا أن نكون غير مبالين في مواجهة مثل هذه المأساة".

وضرب زلزال بقوة 7.8 درجات جنوب شرق تركيا وشمال سوريا الاثنين الماضي، وأودى حتى الآن بحياة أكثر من 21700 شخص في واحدة من أسوأ الكوارث التي ضربت المنطقة منذ قرن.

المصدر: أ ف ب