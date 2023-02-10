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القائمة النهائية للمرشحين للفوز بجائزة بوشكاش لأفضل هدف لعام 2022

الرياضة

القائمة النهائية للمرشحين للفوز بجائزة بوشكاش لأفضل هدف لعام 2022
Legion-Media
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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" رسميا عن القائمة النهائية للأهداف المرشحة للفوز بالجائزة لعام 2022، والتي تأتي ضمن جوائز "ذا بيست" للأفضل في العالم.

الأهداف المرشحة لجائزة بوشكاش:

1- هدف الفرنسي ديميتري باييه في مواجهة  مارسيليا أمام باوك (دوري المؤتمر الأوروبي).

2- هدف البرازيلي ريتشارليسون خلال لقاءالبرازيل) وصربيا (كأس العالم قطر 2022).

3- هدف البولندي مارسين أوليسكي في لقاء فارتا بوزنان ونظيره ستال ريشيتشفو (الدوري البولندي).

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وسيتم تحديد الفائز بالجائزة بناء على تصويت الجماهير من مختلف أنحاء العالم، وفي حال التساوي بين هدفين في عدد النقاط سيتم الاختيار بينهما عن طريق من منهما حصل على اختيارات في المركز الأول أكثر من الآخر.

يذكر أنه من المقرر الكشف عن الفائز بجائزة أفضل مدرب في العالم لعام 2022، يوم 27 فبراير الجاري، في حفل ينظمه "فيفا".

المصدر: twitter/FIFAWorldCup

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