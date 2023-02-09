حقيقة الاهتمام القطري بالاستحواذ على مانشستر يونايتد

نفى موقع "جول GOAL" بنسخته الفرنسية، كافة الأخبار التي خرجت مؤخرا، والتي أفادت بارتباط صندوق قطر للاستثمارات الرياضية بالاستحواذ على نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وأفاد الموقع بوجود شكوك حول قيام عائلة غليزر المالكة لنادي مانشستر يونايتد بتغذية بعض وسائل الإعلام بمثل تلك التقارير، من أجل رفع الطلب على النادي.

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وأكد أن العرض المحتمل من صندوق قطر للاستثمارات الرياضية لم يحدث، وأن ملاك باريس سان جيرمان يركزون بشكل كامل على نمو نادي العاصمة الفرنسية، وتطويره بشكل أكبر.

ومع ذلك، فإنه لا يمكن إخفاء وجود طموح مفترض لدى الصندوق السيادي القطري للاستثمار في أحد أندية الدوري الإنجليزي، حيث يرون أنها البطولة الأكثر ازدهارا في العالم.

ومع ذلك، إذا تم تقديم عرض لمانشستر يونايتد أو أي ناد آخر، سيكون ذلك من جهاز قطر للاستثمار، وهو صندوق ثروة سيادي يرأسه محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أحد أفراد العائلة المالكة القطرية.

ويستهدف مالكو مانشستر يونايتد الحصول على عرض يتجاوز 6 مليارات جنيه إسترليني لبيع النادي، وهناك احتمال لتحمل أعباء ضخمة إضافية لإعادة تطوير ملعب "أولد ترافورد"، أو هدمه وبناء منشأة جديدة على أحدث طراز.

يذكر أن آخر لقب ليونايتد كان في 2017 عندما نال لقبي الدوري الأوروبي وكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.

ويحتل فريق المدرب إريك تين هاغ المركز الثالث حاليا في الدوري الممتاز برصيد 42 نقطة من 21 مباراة بفارق 8 نقاط عن أرسنال المتصدر الذي خاض 20 مباراة.

المصدر:goal.com