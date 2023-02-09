"الفيفا" يحسم أمر "أزمة" كهربا مع الزمالك

اتخذ الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، قرارا جديدا بشأن محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الأهلي المصري، بعد جلسة الاستماع التي عقدتها لجنة الانضباط بشأن أزمة اللاعب مع نادي الزمالك.

وقرر الفيفا منح كهربا مهلة لشهرين لسداد الغرامة الموقعة عليه لنادي الزمالك بقيمة 2 مليون دولار بجانب فائدة سنوية 5% على المبلغ من تاريخ 20 يوليو 2019.

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وأكد الفيفا أنه في حالة عدم السداد خلال المهلة سيعاقب كهربا بالإيقاف لمدة 6 أشهر.



كما قرر الاتحاد الدولي تغريم محمود كهربا 30 ألف فرانك سويسري، تسدد خلال شهر من تاريخ الإخطار بالقرار الجديد.



وعاد كهربا من فترة إيقاف لمدة 6 أشهر في يناير الماضي، وشارك مع الأهلي في عدد من المباريات بالدوري الممتاز وكأس مصر، إلى جانب كأس العالم للأندية بالمغرب.

وبدأت الأزمة بين اللاعب والنادي نظرا لرحيله عن القلعة البيضاء وانضمامه إلى ديبورتيفو أفيس البرتغالي رغم سريان عقده مع الزمالك.

ورحل محمود كهربا عن الزمالك في صيف 2019 دون موافقة إدارة ناديه رغم سريان عقده، لينتقل إلى ديبورتيفو أفيس قبل أن يفسخ عقده مع النادي البرتغالي ويعود إلى مصر في يناير 2020 من بوابة الأهلي في صفقة انتقال حر.

المصدر: "وسائل إعلام"