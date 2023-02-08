أول تعليق لمدرب الأهلي المصري بعد خسارة فريقه أمام ريال مدريد برباعية

قال السويسري مارسيل كولر، مدرب نادي الأهلي المصري، إنه يشعر بالإحباط بسبب الخسارة أمام ريال مدريد في نصف نهائي كأس العالم للأندية، وإن الفريق كان يتطلع لنتيجة أفضل خلال المباراة.

وخسر الأهلي المباراة بنتيجة 1-4، وقدم لاعبو "المارد الأحمر" أداء جيدا في الشوط الأول لكن الفريق انهار في الشوط الثاني حيث استقبلت شباكه ثلاثة أهداف.

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وقال كولر في مؤتمر صحفي بعد المباراة، إن فريقه بدأ اللقاء بشكل جيد، ولكنه لم يستغل بعض الفرص التي لاحت له.

وأوضح أن الأهلي يتحسن بشكل كبير، وسيكون أفضل في المستقبل.

وأشار كولر إلى أنه يتولى مسؤولية تدريب الأهلي منذ أشهر فقط، ويعمل بشكل مستمر على تطوير مستوى الفريق.

وعن مواجهة فلامينغو البرازيلي في مباراة تحديد المركز الثالث في مونديال الأندية، قال مدرب الأهلي المصري: "لقد تابعت مباراة الأمس (بين الهلال السعودي وفلامينغو 3-2) وأمامنا يومين للتعرف على الفريق أكثر، إنه فريق سريع وسأجمع حولهم معلومات أكثر".

ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية لمونديال الأندية التي ستجمع بين الهلال وريال مدريد، السبت المقبل، ويسبقها في اليوم ذاتها، مواجهة الأهلي وفلامينغو لتحديد المركزين الثالث والرابع.

المصدر: وكالات