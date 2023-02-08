التشكيلة الأساسية لموقعة الأهلي المصري وريال مدريد

أعلن المدير الفني لريال مدريد، الإيطالي كارلو أنشيلوتي، تشكيلة فريقه الأساسية لمواجهة الأهلي المصري، اليوم الأربعاء، في نصف نهائي كأس العالم للأندية المقامة في المغرب.

ويعاني ريال مدريد من غياب ستة من أبرز لاعبيه بسبب الإصابة وهم كريم بنزيما، وإيدر ميليتاو، وتيبو كورتوا، وفيرلاند ميندي، وإيدين هازارد، ولوكاس فاسكيز.

وجاءت تشكيلة ريال مدريد الأساسية لمواجهة الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: أندري لونين

الدفاع: ناتشو - روديغر - ديفيد ألابا - كامافينغا

الوسط: تشواميني - توني كروس - لوكا مودريتش

الهجوم: فينيسيوس جونيور - فالفيردي - رودريغو.

في المقابل، قرر مدرب الأهلي، السويسري مارسيل كولر الدفع بالتشكيلة التالية:

إليكم تشكيل فريقنا لمواجهة ريال مدريد في نصف نهائي كأس العالم للأندية 🦅💪#يلا_يا_اهلي#كأس_العالم_للأنديةpic.twitter.com/Q83Z0TPDSK — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) February 8, 2023

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمد هاني - محمود متولي - محمد عبد المنعم - علي معلول

الوسط: أليو ديانغ - عمرو السولية - محمد مجدي أفشة

الهجوم: حسين الشحات - محمد شريف - أحمد عبد القادر.

وسيضرب الفائز من مواجهة الأهلي والريال موعدا في النهائي مع الهلال السعودي، الذي تأهل أمس الثلاثاء بعد فوزه 3-2 على فلامينغو البرازيلي.

المصدر: RT