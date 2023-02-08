 
مباشر
عاجل
وسائل إعلام: هزة أرضية شعر بها سكان لبنان

التشكيلة الأساسية لموقعة الأهلي المصري وريال مدريد

الرياضة

التشكيلة الأساسية لموقعة الأهلي المصري وريال مدريد
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/upsb

أعلن المدير الفني لريال مدريد، الإيطالي كارلو أنشيلوتي، تشكيلة فريقه الأساسية لمواجهة الأهلي المصري، اليوم الأربعاء، في نصف نهائي كأس العالم للأندية المقامة في المغرب.

ويعاني ريال مدريد من غياب ستة من أبرز لاعبيه بسبب الإصابة وهم كريم بنزيما، وإيدر ميليتاو، وتيبو كورتوا، وفيرلاند ميندي، وإيدين هازارد، ولوكاس فاسكيز.

وجاءت تشكيلة ريال مدريد الأساسية لمواجهة الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: أندري لونين

الدفاع: ناتشو - روديغر - ديفيد ألابا - كامافينغا

الوسط: تشواميني - توني كروس - لوكا مودريتش

الهجوم: فينيسيوس جونيور - فالفيردي - رودريغو.

في المقابل، قرر مدرب الأهلي، السويسري مارسيل كولر الدفع بالتشكيلة التالية:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمد هاني - محمود متولي - محمد عبد المنعم - علي معلول

الوسط: أليو ديانغ - عمرو السولية - محمد مجدي أفشة

الهجوم: حسين الشحات - محمد شريف - أحمد عبد القادر.

وسيضرب الفائز من مواجهة الأهلي والريال موعدا في النهائي مع الهلال السعودي، الذي تأهل أمس الثلاثاء بعد فوزه 3-2 على فلامينغو البرازيلي.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

تداعيات الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب تركيا وشمال غرب سوريا.. اليوم الثالث