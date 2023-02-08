النجم الغاني أتسو مفقود في تركيا رغم إعلان العثور عليه!

لم يتمكن نادي هاتاي سبور التركي لكرة القدم، حتى الآن من تحديد مكان نجمه الغاني كريستيان أتسو، بعد الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا، أول أمس الاثنين.

وبعد ساعات من الإعلان عن إنقاذ أتسو ونقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، إثر سقوطه جراء الزلزال تحت أنقاض المبنى الذي يعيش فيه، وجاءت تصريحات تنفي العثور على اللاعب وتؤكد أنه لا يزال مختفيا بالرغم من تأكيد ناديه في وقت سابق إنقاذه.

ونشر سليمان آرات المراسل الصحفي والمدون عبر حسابه الشخصي على "تويتر" تغريدة كتب فيها: "لقد تحدثت إلى فولكان ديميريل مدرب هاتاي سبور ولا توجد لديه أخبار عن أتسو وتانر سافوت (المدير الرياضي للنادي) حتى الآن، وبمجرد ورود الأخبار سأشاركها".

Volkan Demirel’le konuştum. Kendisinin ricası var”Lütfen emin olmadan o kurtuldu,bu kurtuldu diye yazılmasın.İnsanların aileleri var,umutlar üzüntüler,acılar artıyor. Atsu ve Taner Savut’tan henüz haber yok.Hastanede olsalar ben bunu paylaşmaz mıyım?Haber gelir gelmez paylaşırım” — süleyman arat (@suleymanarat) February 8, 2023

كما قال جوربي قهوجي طبيب نادي هاتاي سبور: "لقد ذهبنا بشكل خاص إلى المستشفيات لكنه لم يكن هناك لسوء الحظ نحن نقبل أنه لم يتم العثور على تانر وكريستيان أتسو في الوقت الحالي".

Following yesterdays update from the club that, Christian had been pulled out alive, we are yet to confirm Christian’s whereabouts. As you can imagine, this continues to be a devastating time for his family and we are doing everything we can to locate Christian. pic.twitter.com/WKteG3l4cp — Nana Sechere (@iAmNana7) February 8, 2023

في المقابل، غرد نانا سيشير وكيل أعمال أتسو عبر حسابه الشخصي على "تويتر": "بعد تحديث الأمس من النادي بأن كريستيان قد سُحب على قيد الحياة، لم نحدد بعد مكان كريستيان ويمكنك أن تتخيل بأنه لا يزال اختفاؤه مدمرا لعائلته ونحن نبذل قصارى جهدنا لتحديد موقعه".

المصدر: goal.com