أنس جابر تنسحب من بطولتي قطر ودبي للتنس

أعلنت البطلة التونسية أنس جابر، اعتذارها عن المشاركة في بطولتي قطر ودبي للتنس، وجاء ذلك بسبب إجراء عملية جراحية.

وودعت أنس جابر، المصنفة الثالثة عالميا لمحترفات التنس، بطولة أستراليا المفتوحة من الدور الثاني بعد خسارتها المفاجئة على يد التشيكية ماركيتا فوندروسوفا.



وكتبت جابر عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام": "من أجل العناية بوضعي الصحي. قرر فريقي الطبي أنني بحاجة إلى إجراء عملية جراحية بسيطة حتى أتمكن من العودة إلى الساحات وتقديم أداء جيد".

وأضافت:" سأضطر إلى الانسحاب من الدوحة ودبي وهذا يكسر قلبي، أود أن أعبر عن أسفي لجميع المشجعين الموجودين في الشرق الأوسط الذين انتظروا لم الشمل هذا. أعدكم أن أعود إليكم أقوى وأكثر صحة".

يذكر أن أنس جابر هي أول لاعبة عربية وإفريقية محترفة تصل لنهائي بطولتي ويمبلدون وبطولة أمريكا المفتوحة للتنس.

المصدر:"وكالات"