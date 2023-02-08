التشكيلة المتوقعة لمواجهة الأهلي المصري وريال مدريد

تتجه الأنظار مساء اليوم الأربعاء، إلى ملعب "الأمير مولاي عبد الله" في العاصمة المغربية الرباط، الذي يحتضن مواجهة الأهلي المصري وريال مدريد ضمن الدور نصف النهائي لمونديال الأندية.

ويعاني ريال مدريد من غياب ستة من أبرز لاعبيه بسبب الإصابة وهم كريم بنزيما، وإيدر ميليتاو، وتيبو كورتوا، وفيرلاند ميندي، وإيدين هازارد، ولوكاس فاسكيز.

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وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن المدير الفني لريال مدريد، الإيطالي كارلو أنشيلوتي سيعتمد على التشكيلة الآتية ضد الأهلي:

حارس المرمى: أندري لونين.

الدفاع: كارفاخال، ناتشو، ألابا، وكامافينغا.

الوسط: تشواميني، كروس، ومودريتش.

الهجوم: فينيسيوس جونيور، فالفيردي، ورودريغو.

في المقابل، ووفقا لوسائل إعلام مصرية، فإن مدرب الأهلي، السويسري مارسيل كولر سيدخل المباراة بالتشكيلة التالية:

حارس مرمي: محمد الشناوي.

خط الدفاع : علي معلول – محمد عبد المنعم – محمود متولي – محمد هاني.

خط الوسط : أليو ديانغ – محمد مجدي أفشة – عمرو السولية.

خط الهجوم : طاهر محمد طاهر – محمود كهربا – بيرسي تاو.

وسيضرب الفائز من مواجهة الأهلي والريال موعدا في النهائي مع الهلال السعودي، الذي تأهل أمس الثلاثاء بعد فوزه 3-2 على فلامينغو البرازيلي.

المصدر: "ماركا" + مواقع مصرية