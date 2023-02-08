وفاة المدرب الأسطورة الكرواتي بلاجيفيتش

أعلن الاتحاد الكرواتي لكرة القدم أن المدرب الأسطورة ميروسلاف بلاجيفيتش الذي قاد منتخب بلاده إلى المركز الثالث في مونديال 1998 في فرنسا، توفي الأربعاء قبل يومين من عيد ميلاده الـ88.

وتوفي بلاجيفيتش بعد معركة طويلة مع مرض السرطان تم تشخيصه عام 2011.

وكتب الاتحاد الكرواتي على حسابه في "تويتر": "فقدت عائلة كرة القدم اليوم مدرب كل المدربين، اللقب الذي اشتهر به بلاجيفيتش في جميع أنحاء البلقان".

ولد بلاجيفيتش في البوسنة في العاشر من فبراير 1935، وقاد الكروات في سن الثالثة والستين إلى نصف نهائي مونديال فرسنا 1998 حيث خسروا أمام البلد المضيف المتوج باللقب لاحقا 1-2، قبل أن يفوزوا على هولندا بالنتيجة ذاتها في مباراة تحديد المركز الثالث.

وكان تحقيق المركز الثالث في مونديال فرنسا، إنجازا كبيرا للبلد المستقل عن يوغوسلافيا منذ عام 1991، وجاء بعد ثلاث سنوات فقط من نهاية الحرب (1991-1995) التي تسببت في مقتل حوالي 20 ألف شخص.

وكان المدرب الحالي لمنتخب كرواتيا زلاتكو داليتش، أهدى بلاجيفيتش المركز الثالث الذي أحرزه في مونديال قطر 2022، وقال عقب الفوز على المغرب 2-1 في مباراة تحديد المركز الثالث: "أريد أن أهدي هذا الفوز إلى الرجل الذي هو أصل كل هذا (ميروسلاف) بلاجيفيتش. أيها الزعيم، إنها لك! ستظل أنت مدرب كل المدربين".

المصدر: أ ف ب