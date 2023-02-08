رسميا.. بلجيكا تعلن عن مدربها الجديد

تعاقد الاتحاد البلجيكي لكرة القدم، رسميا، مع المدرب الإيطالي الألماني دومينيكو تيديسكو، للإشراف على منتخب "الشياطين الحمر" خلفا للإسباني روبرتو مارتينيز، وذلك وفق ما أعلن الأربعاء.

ونشر الاتحاد البلجيكي في صفحته على تويتر صورة لتيديسكو كتب عليه "أهلا وسهلا"، مرفقا اياها بتعليق: "دومينيكو تيديسكو هو المدرب الجديد لشياطيننا، نتمنى لك حظا سعيدا أيها المدرب!".



وبذلك، أكد الاتحاد البلجيكي ما تناقلته وسائل الإعلام في الأيام الأخيرة عن التوجه للتعاقد مع تيديسكو الذي سيرافقه فرانك فيركاوترين في منصب المدير الرياضي الجديد للمنتخب.



ويأتي التعاقد مع المدرب البالغ 37 عاما بعد التوصل الى اتفاق لفك ارتباطه مع ناديه السابق لايبزيغ الألماني، الذي كان أقاله من منصبه في سبتمبر الماضي لكنه لا يزال يدفع راتبه.

Domenico Tedesco is the new head coach of our Devils. Good luck, coach! 🤝🇧🇪 #DEVILTIMEpic.twitter.com/KeHHPbVpB3 — Belgian Red Devils (@BelRedDevils) February 8, 2023

وسيخلف تيديسكو في مهمة الإشراف على المنتخب، مارتينيز الذي ترك المنصب بعد خروج بلجيكا من الدور الأول لمونديال 2022 في قطر.



وظهر اسم تيديسكو، المدرب السابق لشالكه الألماني (2017-2019) وسبارتاك موسكو الروسي (2019-2021)، بين ابرز المرشحين في الأيام الأخيرة لمجموعة عمل الاتحاد البلجيكي.



وكان الهولندي بيتر بوس الذي كان حرا منذ رحيله عن أولمبيك ليون الفرنسي في أكتوبر الماضي، هو المرشح الآخر الذي ذكرت وسائل الإعلام المحلية اسمه في الأيام الأخيرة، بينما تم استبعاد الفرنسي تييري هنري والهولندي لويس فان خال بعدما كانا ضمن اللائحة.



وتخوض بلجيكا أول مباراة في تصفيات كأس أوروبا 2024 في 24 مارس في السويد، قبل مباراة ودية أمام ألمانيا بعد 4 أيام.



وكان مارتينيز الذي تعاقدت معه البرتغال خلفاً لفرناندو سانتوس، قاد بلجيكا إلى المركز الثالث في مونديال 2018 وإلى صدارة التصنيف العالمي لمدة 3 سنوات.

المصدر: "أ ف ب"