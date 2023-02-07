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النجم السعودي الدوسري يحقق إنجازا غير مسبوق في مونديال الأندية

الرياضة

النجم السعودي الدوسري يحقق إنجازا غير مسبوق في مونديال الأندية
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حقق نجم نادي الهلال، الدولي السعودي سالم الدوسري، إنجازا غير مسبوق في تاريخ كأس العالم للأندية بعدما قاد فريقه للفوز على فلامينغو البرازيلي في الدور نصف النهائي يوم الثلاثاء.

وسجل الدوسري هدفين من ركلتي جزاء ليساهم في فوز الهلال بنتيجة 3-2 وتأهله لنهائي مونديال الأندية للمرة الأولى في تاريخه.

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ووفقا لشبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن الدوسري أصبح أول لاعب في تاريخ مونديال الأندية يسجل أمام نفس الفريق في نسختين مختلفتين من البطولة.

وسبق أن زار الدوسري شباك فلامينغو في نسخة 2019 من كأس العالم للأندية، قبل أن يعود للتسجيل أمام الفريق البرازيلي في النسخة الحالية من المونديال.

كما أن الدوسري بات هداف السعودية في مونديال الأندية إذ رفع رصيده إلى أربعة أهداف، متخطيا محمد نور نجم الاتحاد السابق صاحب الهدفين.

وأصبح الهلال أول فريق سعودي وثالث فريق عربي بعد الرجاء المغربي (في 2013) والعين الإماراتي (في 2018) يصل لنهائي مونديال الأندية لكرة القدم.

وسيلعب الهلال في النهائي مع المتأهل من مباراة نصف النهائي الثاني التي ستجمع غدا الأربعاء بين الأهلي المصري وريال مدريد الإسباني.

المصدر: "أويتا"

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