النجم السعودي الدوسري يحقق إنجازا غير مسبوق في مونديال الأندية

حقق نجم نادي الهلال، الدولي السعودي سالم الدوسري، إنجازا غير مسبوق في تاريخ كأس العالم للأندية بعدما قاد فريقه للفوز على فلامينغو البرازيلي في الدور نصف النهائي يوم الثلاثاء.

وسجل الدوسري هدفين من ركلتي جزاء ليساهم في فوز الهلال بنتيجة 3-2 وتأهله لنهائي مونديال الأندية للمرة الأولى في تاريخه.

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ووفقا لشبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن الدوسري أصبح أول لاعب في تاريخ مونديال الأندية يسجل أمام نفس الفريق في نسختين مختلفتين من البطولة.

2 - Salem Al-Dawsari is the first player to score against a same opponent in two different editions of the Club World Cup. He has scored against Flamengo in 2019 and 2022 seasons. Executioner. pic.twitter.com/VmrZG10ESy — OptaJoao (@OptaJoao) February 7, 2023

وسبق أن زار الدوسري شباك فلامينغو في نسخة 2019 من كأس العالم للأندية، قبل أن يعود للتسجيل أمام الفريق البرازيلي في النسخة الحالية من المونديال.

كما أن الدوسري بات هداف السعودية في مونديال الأندية إذ رفع رصيده إلى أربعة أهداف، متخطيا محمد نور نجم الاتحاد السابق صاحب الهدفين.

وأصبح الهلال أول فريق سعودي وثالث فريق عربي بعد الرجاء المغربي (في 2013) والعين الإماراتي (في 2018) يصل لنهائي مونديال الأندية لكرة القدم.

وسيلعب الهلال في النهائي مع المتأهل من مباراة نصف النهائي الثاني التي ستجمع غدا الأربعاء بين الأهلي المصري وريال مدريد الإسباني.

المصدر: "أويتا"