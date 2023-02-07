الحسوني يوجه رسالة لجماهير الوداد بعد إقصاء الفريق مبكرا من مونديال الأندية

بعث نجم نادي الوداد البيضاوي المغربي لكرة القدم، أيمن الحسوني، رسالة مؤثرة إلى جماهير فريقه بعد الخروج المبكر من مونديال الأندية المقامة في المغرب.

وودع الوداد مونديال الأندية بعد خسارته في ربع النهائي أمام الهلال السعودي بركلات الترجيح بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي لمباراتهما بالتعادل 1-1.

ونشر الحسوني عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستغرام" صورة له من مباراة الهلال وكتب: "كان طموحي الفوز بهذا اللقب المشرف الذي استبعدنا (أقصينا) منه بمرارة رغم كل الجهود المبذولة. لكن هذه هي كرة القدم".

وأضاف: "دائما ما تفاجأنا بنتائج غير متوقعة. كنت آمل أن أرفع اسم بلدي عاليا مرة أخرى، لكن الظروف لم تكن في صالحنا. شكرا للجماهير الرائعة وشكرا لكل من ساندني خلال هذه الفترة وإن شاء لله القادم دائما أفضل".

وانحصرت المنافسة الآن على لقب النسخة الحالية لمونديال الأندية بين الهلال، وفلامنغو البرازيلي، والأهلي المصري، وريال مدريد الإسباني.

ويلتقي الهلال مع فلامنغو مساء اليوم الثلاثاء في المباراة الأولى من الدور نصف النهائي، فيما يلعب الأهلي مع الريال غدا الأربعاء في المباراة الثانية من الدور ذاته.

المصدر: RT