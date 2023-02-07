النجم الإيطالي زانيولو إلى غلطة سراي التركي

اقترب مهاجم نادي روما، الإيطالي الدولي نيكولو زانيولو من الانتقال إلى صفوف غلطة سراي التركي، بحسب ما أعلنت شبكة "سكاي سبورت" يوم الثلاثاء.

وأكدت الشبكة أن زانيولو (23 عاما)، سيتوجه إلى إسطنبول الثلاثاء للخضوع للفحص الطبي تمهيدا لانتقاله الى صفوف النادي التركي، مقابل صفقة بلغت 22 مليون يورو بحسب أكثر من وسيلة إعلامية محلية.

ونشرت فرانتشيسكا كوستا، والدة زانيولو صورة له على حسابها على "إنستغرام" وهو يجلس في المقعد الخلفي لإحدى السيارات، في حين أشارت صحيفة "كورييري ديلو سبورت" إلى أن زانيولو في الطريق إلى ميلانو قبل التوجه إلى إسطنبول.

ويضم غلطة سراي عدة لاعبين سبق لهم الدفاع عن ألوان أندية إيطالية وهم البلجيكي دريس مرتنس، الأوروغوياني لوكاس توريرا والأرجنتيني ماورو إيكادري.

وكان زانيولو، يعتبر أحد ألمع المواهب الشابة في إيطاليا عندما ظهر مع روما حينما كان مراهقا، إلا أنه تعرض لإصابات خطيرة في ركبتيه، مما حد من وهج تألقه.

وتراجع أداء زانيولو مع روما هذا الموسم حيث طغت نجومية الوافد الجديد بطل العالم الأرجنتيني باولو ديبالا على فريق المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو.

يذكر أن سوق الانتقالات الشتوية أقفلت في نهاية يناير الماضي في معظم الدوريات الأوروبية لكن السوق التركية ما زالت مفتوحة.

المصدر: أ ف ب