أندية الدوري الإنجليزي تطالب بإنزال مانشستر سيتي للدرجات الأدنى

طالبت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بتطبيق عقوبات صارمة على مانشستر سيتي، حال ثبوت تورطه بارتكاب مخالفات مالية.

واتهمت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، أمس الاثنين، مانشستر سيتي، حامل لقب الدوري في آخر خمس سنوات، بانتهاك القواعد المالية أكثر من 100 مرة خلال تسعة مواسم، وتحديدا من 2009 وحتى 2018.

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وبحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية، فقد اتهم مانشستر سيتي بإخفاء المصدر الحقيقي لتمويل النادي، والإعلان عن جزء فقط من رواتب اللاعبين والمدرب وقتها روبرتو مانشيني، وخرق قواعد اللعب المالي النظيف وعرقلة التحقيق.

وتابعت "بعض أندية الدوري الممتاز تطالب بإنزال مانشستر سيتي إلى الدرجات الأدنى إذا تبين في النهاية أن النادي انتهك اللوائح المالية".

وقال مدير أحد الأندية لصحيفة "صن": "إذا ثبتت هذه التهم، فلا بد من فرض عقوبة مناسبة على مانشستر سيتي".

وأضاف "العقوبة المناسبة الوحيدة هي هبوط مانشستر سيتي للدرجات الأدنى، نحن نتحدث عن عقد من الانتهاكات المزعومة، نريد من رابطة الدوري فعل الشيء الصحيح".

يذكر أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، كان قد منع مانشستر سيتي من المشاركة في مسابقاته لمدة عامين بسبب انتهاكات مزعومة للوائحه في فبراير 2020، ولكن تم إلغاء العقوبة من قبل محكمة التحكيم الرياضية في يوليو من العام ذاته.

المصدر: وكالات