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رسميا.. كيروش مدربا جديدا لمنتخب قطر

الرياضة

رسميا.. كيروش مدربا جديدا لمنتخب قطر
Legion-Media
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أعلن الاتحاد القطري لكرة القدم، يوم الاثنين، تعيين البرتغالي المخضرم كارلوس كيروش مدربا لمنتخب "العنابي" خلفا للإسباني فيليكس سانشيز.

وقال الاتحاد القطري في تدوينة على حسابه في موقع "تويتر": "البرتغالي كيروش مدربا للعنابي.. كل التوفيق للمدرب مع كتيبة منتخبنا الوطني".

ويعد كيروش البالغ 70 عاما، من المدربين المخضرمين على مستوى المنتخبات، إذ قاد بلاده بين 2008 و2010، وإيران وكولومبيا (2019-2020)، ومصر (2020-2021)، وإيران في ولاية ثانية في مونديال "قطر 2022".

وكان الاتحاد القطري لكرة القدم، أعلن في ديسمبر الماضي انفصاله عن مدرب منتخبه، الإسباني فيليكس سانشيز، بعد إخفاقه في قيادة "العنابي" إلى الدور الثاني من كأس العالم التي استضافتها قطر مؤخرا.

المصدر: الاتحاد القطري لكرة القدم

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