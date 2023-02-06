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بعد إهداره ركلة ترجيح حاسمة بطريقة غريبة.. مهاجم منتخب الجزائر يعتذر

الرياضة

بعد إهداره ركلة ترجيح حاسمة بطريقة غريبة.. مهاجم منتخب الجزائر يعتذر
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تحول هداف منتخب الجزائر أيمن محيوص إلى مصدر سخرية على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة بسبب إهداره ركلة الترجيح الحاسمة التي ضيعت على "الخضر" حلم التتويج بكأس أمم إفريقيا للمحليين.

وخسر المنتخب الجزائري لقب البطولة أمام منتخب السنغال المحلي الذي توج بلقب "شان 2022"، السبت الفائت، على ملعب "نيلسون مانديلا" بالعاصمة الجزائرية، بركلات الترجيح 4-5، بعد انتهاء المباراة النهائية بوقتيها الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي 0-0.

وأهدر محيوص ركلة الترجيح الخامسة، بعد أن سدد كرة سهلة في وسط المرمى على طريقة الإيطالي جورجينيو، لم يجد الحارس السنغالي أي صعوبة تذكر في صدها.

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وقال محيوص في تصريحات أبرزها موقع النهار الجزائري: "في الحقيقة لقد قدمت للمنتخب أفضل ما لدي، لكن وللأسف لم يكن الحظ حليفنا في ركلات الترجيح".

وعن إهداره لركلة الترجيح، علق لاعب اتحاد العاصمة: "هذه هي طريقتي في التسديد حتى مع النادي، لكن هذه المرة أدار الحظ ظهره لي، وللحقيقة حتى منتخب السنغال يستحق الفوز".

وحصد محيوص جائزة هداف البطولة بعدما نجح في هز شباك المنافسين خمس مرات، بفارق هدفين عن ملاحقه الملغاشي رازافيندرانايفو كولوينا.

وختم محيوص: "أحمد الله على لقب هداف البطولة، أقدم الشكر لجماهيرنا على دعمهم لنا طوال المنافسات، ونعتذر لهم لأننا خيبنا آمالهم".

وحملته فئة كبيرة من الجماهير الجزائرية مسؤولية تضييع فرصة التتويج بـ"شان 2022"، ولجأ بعض المشجعين الجزائريين إلى نشر فيديوهات استنسخوا فيها طريقة تنفيذ محيوص لركلة الجزاء أمام السنغال.

المصدر:"وكالات"

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