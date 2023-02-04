السنغال تقضي على حلم الجزائر في الفوز بكأس إفريقيا للمحليين "شان 2022"

توج المنتخب السنغالي بلقب البطولة الإفريقية للاعبين المحليين "شان الجزائر 2022"، بفوزه على نظيره الجزائري بركلات الترجيح (5-4) في المباراة النهائية التي جمعتهما اليوم السبت.

ونجح منتخب "محاربي الصحراء" في حسم نتيجة المباراة لصالحه في سلسلة ركلات الترجيح (5-4) على أرضية ملعب "نيلسون مانديلا" بمدينة براقي الجزائرية.

رفع منتخب السنغال كأس البطولة للمرة الأولى في تاريخه، بعد أن قضى على حلم الجزائر للفوز بلقبه الأول أيضا.

بينما توج منتخب مدغشقر بالمركز الثالث على حساب نظيره النيجري بفوزه عليه بهدف وحيد في المباراة التي جمعتهما مساء يوم الجمعة، على ملعب "نيلسون مانديلا" بمدينة براقي الجزائرية.

المصدر: RT