ريال مدريد يروض "الخفافيش" بهدفين رائعين في غضون دقيقتين

حقق فريق ريال مدريد فوزا مستحقا على ضيفه فالنسيا بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما مساء يوم الخميس، والمؤجلة من الجولة الـ17 من الدوري الإسباني لكرة القدم "لا ليغا".

ووقع على ثنائية الفريق الملكي كل من المهاجمين، الإسباني ماركو أسينسيو، والبرازيلي فينيسيوس جونيور في الدقيقتين (52، و54) على الترتيب، من زمن اللقاء االذي أقيم على ملعب "سانتياغو برنابيو" بالعاصمة مدريد.

ورفع فريق ريال مدريد رصيده بعد هذا الفوز إلى 45 نقطة، ويحتل المركز الثاني، مقلصا الفارق إلى 5 نقاط بينه وبين غريمه التقليدي برشلونة، متصدر "الليغا".

بينما يشغل نادي فالنسيا المركز الرابع عشر على سلم الترتيب برصيد 20 نقطة فقط.

المصدر: RT