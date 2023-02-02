ركلة جزاء "ملعونة".. باريس سان جيرمان يتلقى ضربة موجعة مزدوجة (فيديو)

تلقى فريق باريس سان جيرمان ضربتين موجعتين خلال مباراته أمام مضيفه مونبيلييه أمس الأربعاء، ضمن الجولة 21 من الدوري الفرنسي لكرة القدم، بإصابة لاعبيه كيليان مبابي وسيرخيو راموس.

واحتسب حكم الساحة الدولي الفرنسي جيرمي بينارد ركلة جزاء "ملعونة" لباريس سان جيرمان، بعد مرور 8 دقائق فقط على البداية، إثر عرقلة تعرض لها المدافع الإسباني المخضرم سيرخيو راموس.

وانبرى المهاجم كيليان مبابي لتنفيذ ركلة الجزاء، وتصدى بنجامين لاكومت حارس مرمى مونبيلييه لتسديدته، لكن الحكم قرر إعادتها بتوصية من تقنية الفيديو "VAR".

وأخفق مبابي مرة أخرى في ترجمتها إلى هدف التقدم لفريقه، فقد تصدى حارس مرمى أصحاب الأرض لها ببراعة، مبعدا الكرة بيديه لتصطدم بالقائم وترتد مجددا للمهاجم الذي أطاح بها خارج المرمى الخالي.

وتلقى مبابي إصابة عضلية ليخرج على إثرها من أرض الملعب بعد نحو 12 دقيقة من ركلة الجزاء "الملعونة" كما غادر سيرخيو راموس، الذي حصل على تلك الركلة متأثرا بإصابة عضلية أيضا، في الدقيقة 31 من زمن الشوط الأول.

وانتهت المباراة بفوز باريس سان جيرمان (3-1)، ليرفع رصيده إلى 51 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري، بفارق 5 نقاط أمام وصيفه أولمبيك مارسيليا.

المصدر: وكالات