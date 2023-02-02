باريس سان جيرمان يتلقى ضربة موجعة قبل مواجهة بايرن ميونخ

أكد نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، غياب نجمه المهاجم كيليان مبابي عن مواجهة بايرن ميونخ، في ذهاب الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا.

وكشف النادي الباريسي في بيان عبر موقعه الرسمي، أن الفحوصات الطبية أثبتت أن مبابي يعاني من إصابة في عضلة الفخذ الأيسر، ستبعده عن الملاعب لمدة 3 أسابيع.

وتعرض كيليان مبابي للإصابة خلال المباراة التي جمعت بين فريق باريس سان جيرمان ومضيفه مونبلييه (3-1)، مساء أمس الأربعاء، ضمن منافسات الجولة 21 من الدوري الفرنسي، واضطر لمغادرة الملعب بعد 21 دقيقة من البداية.

وسيغيب مبابي بالتالي عن مواجهة بايرن ميونخ، المقررة يوم 14 فبراير الجاري، على ملعب "حديقة الأمراء".

ويشمل غياب نجم باريس سان جيرمان أيضا عن مواجهة "الكلاسيكو" الفرنسي ضد أولمبيك مارسيليا، المقرر لها يوم الأربعاء المقبل، ضمن مسابقة الكأس المحلية.

إضافة إلى مباريات الفريق الباريسي أمام كل من تولوز وموناكو وليل، ضمن الدوري الفرنسي.

المصدر: وكالات