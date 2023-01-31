بعد استحواذ صندوق الاستثمارات العامة السعودي عليه.. نيوكاسل يونايتد يحقق إنجازا تاريخيا

تأهل فريق نيوكاسل يونايتد إلى نهائي مسابقة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية لكرة القدم على حساب ضيفه ساوثهامبتون، بفوزه عليه (2-1) في مباراة الإياب التي جمعتهما مساء يوم الثلاثاء.

ويدين أصحاب الأرض بالفضل في هذا الانتصار للاعب شون لونجستاف الذي أحرز هدفي فريقه في الدقيقتين (5 و21) من زمن الشوط الأول.

بينما سجل المهاجم الإسكتلندي تشي آدمز هدف ساوثهامبتون الوحيد عند الدقيقة 21 من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب "سانت جيمس بارك".

وجدد فريق نيوكاسل يونايتد بذلك فوزه على ساوثهامبتون، بعد التغلب عليه في مباراة الذهاب أيضا بهدف وحيد يوم الثلاثاء الماضي.

وسيكون نادي نيوكاسل يونايتد على موعد في النهائي، مع الفائز من المواجهة التي تجمع بين فريق مانشستر يونايتد وضيفه نوتينغهام فورست، علما أن فريق "الشياطين الحمر" كان قد حسم نتيجة مباراة الذهاب لصالحه بثلاثة اهداف من دون رد يوم الأربعاء الماضي.

وتأهل فريق نيوكاسل، الذي استحوذت مجموعة يقودها صندوق الاستثمارات العامة السعودي على ملكية النادي في أكتوبر 2021، لأول مرة منذ 47 عاما إلى نهائي مسابقة كأس الرابطة الإنكليزية لكرة القدم، بعد الموسم (1975-1976).

ووفقا لتقارير صحفية فقد دفع صندوق الاستثمارات العامة في السعودية (PIF) 320 مليون جنيه إسترليني، قيمة صفقة الاستحواذ على النادي الإنجليزي، ليصبح المالك الأكثر ثراء في عالم كرة القدم.

ويقدم نادي نيوكاسل موسما استثنائيا في الدوري الإنكليزي الممتاز أيضا، ويحتل المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 39 نقطة، حصدها من 10 انتصارات و9 تعادلات، مقابل خسارة واحدة فقط.

المصدر: RT