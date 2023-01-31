نهائي الحلم.. الجزائر تكتسح النيجر في طريقها إلى نهائي "شان 2022"

تأهل المنتخب الجزائري للمرة الأولى في تاريخه إلى نهائي البطولة الإفريقية للاعبين المحليين "شان الجزائر 2022"، بفوزه على النيجر (5-0) في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء.

وافتتح قائد "محاربي الصحراء" أيوب عبد اللاوي التسجيل لأصحاب الأرض مبكرا في الدقيقة 15، وعزز زميله المهاجم أيمن محيوص تقدم بلاده بإحرازه هدفين متتاليين في الدقيقتين (23 و34) من زمن الشوط الأول.

بينما جاء الهدف الرابع بـ"نيران صديقة" سجله مدافع منتخب النيجر كاتاكوري عند الدقيقة 45 خطأ في مرماه.

واختتم المهاجم الجزائري بايزيد مهرجان الأهداف بتسجيله الخامس لبلاده في الدقيقة 83 من زمن اللقاء الذي على ملعب "ميلود هدفي" بمحافظة وهران غربي العاصمة الجزائر.

نهاية المباراة! 🔚



🇩🇿 الجزائر 5-0 النيجر 🇳🇪



خماسية جزائرية في شباك النيجر بنصف النهائي الأول لكأس الأمم الإفريقية للمحليين 🦊#TotalEnergiesCHAN2022 | #ALGNIGpic.twitter.com/hBiUdPB6yP — مرحبَا (@caf_online_AR) January 31, 2023

وسيكون منتخب الجزائر في النهائي التاريخي، يوم السبت المقبل، بملعب "نيلسون مانديلا" بمدينة براقي بالعاصمة، على موعد مع المتأهل من مباراة الدور نصف النهائي الثانية المقررة ليلة اليوم، بين منتخبي السنغال ومدغشقر.

المصدر: RT