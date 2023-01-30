سقوط حافلة لفريق برازيلي لكرة القدم من الجسر

لقي أربعة أشخاص مصرعهم في البرازيل، اليوم الاثنين، نتيجة سقوط حافلة تقل فريق كرة قدم من فوق جسر، بحسب تقرير لشبكة "G1" نقلا عن بيانات من شرطة الطرق السريعة الفيدرالية (PRF).

ووفقا للمصدر، فقد سقطت حافلة صباح اليوم الاثنين عن الجسر، ولم يتم الإبلاغ عن أسباب الحادث.

وكانت الحافلة تقل لاعبين لفريق كرة قدم مع الجهاز التدريبي من دون ذكر أسماء.

وتم تأكيد وفاة أربعة أشخاص، وإصابة 29 آخرين نقلوا إلى المستشفى المحلي، ولا توجد تفاصيل حول صحة الناجين.

المصدر: "rsport.ria.ru"