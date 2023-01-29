 
مباشر

نابولي يهزم روما ويحكم قبضته على صدارة الدوري الإيطالي

الرياضة

نابولي يهزم روما ويحكم قبضته على صدارة الدوري الإيطالي
AP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/unh5

عزز نادي نابولي صدارته للدوري الإيطالي لكرة القدم بفوزه على ضيفه روما يوم الأحد بنتيجة 2-1، في قمة المرحلة الـ20 من المسابقة.

وأحرز الدولي النيجيري فيكتور أوسيمين هدف التقدم لنابولي بحلول الدقيقة 17، وأدرك الإيطالي (المصري الأصل) ستيفان الشعراوي هدف التعادل لروما في الدقيقة 75، قبل أن يسجل البديل الأرجنتيني جيوفاني سيميوني هدف الفوز للفريق الجنوبي بتسديدة مركزة قبل أربع دقائق من نهاية المباراة.

إقرأ المزيد
الدوري الإيطالي.. ميلان يسقط بخماسية أمام ساسولو
الدوري الإيطالي.. ميلان يسقط بخماسية أمام ساسولو

ورفع نابولي رصيده إلى 53 نقطة في الصدارة مبتعدا بفارق 13 نقطة عن أقرب منافسيه إنتر.

في المقابل، تجمد رصيد روما عند 37 نقطة وبقي في المركز السادس.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا