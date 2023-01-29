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الدوري الإيطالي.. ميلان يسقط بخماسية أمام ساسولو

الرياضة

الدوري الإيطالي.. ميلان يسقط بخماسية أمام ساسولو
AP
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تكبد نادي ميلان خسارة قاسية وعريضة بنتيجة 2-5 على يد مضيفه ساسولو، اليوم الأحد، ضمن الجولة 20 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وأحرز خماسية ساسولو كل من غريغوري ديفريل، دافيد فراتسي، دومينيكو بيراردي، أرماند لوريونت من ركلة جزاء، وماتيوس هينريك، في الدقائق 19، 22، 30، 47، و79 تواليا، بينما سجل الفرنسي أوليفيه جيرو، والبلجيكي ديفوك أوريجي هدفي ميلان في الدقيقتين 24 و81. 

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وبهذا الفوز، رفع ساسولو رصيده إلى 20 نقطة في المركز الـ16، بينما تجمد رصيد ميلان حامل اللقب عند 38 نقطة، ليتراجع إلى المركز الرابع، على بعد 12 نقطة عن المتصدر نابولي الذي يواجه في وقت لاحق اليوم روما قي قمة المرحلة الـ20.

المصدر: RT

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