مدرب النصر السعودي يكشف مفاجأة حول مستقبل رونالدو ويحدد وجهته المقبل

أثار الفرنسي رودي غارسيا، المدير الفني للنصر السعودي الشكوك حول استمرار النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مع "العالمي" حتى نهاية عقده.

وتعاقد النصر مع رونالدو، في الميركاتو الشتوي الحالي، لمدة موسمين ونصف، حتى صيف 2025.

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وسيبلغ رونالدو عند نهاية عقده مع النصر 41 عاما ولكن غارسيا أكد أن النجم البرتغالي لن يعتزل مع فريقه الحالي.

وقال المدرب الفرنسي في تصريح أبرزه موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي: "كريستيانو لن يعتزل مع النصر.. سيعود إلى أوروبا في نهاية مسيرته للاعتزال هناك".

وأشار الموقع الإيطالي إلى أن كلمات غارسيا تؤكد الأنباء التي انتشرت حول بند في عقد رونالدو مع النصر، يسمح لـ"صاروخ ماديرا" بالعودة إلى أوروبا الموسم المقبل.

وسبق أن قالت صحيفة "ماركا" الإسبانية، إن رونالدو اتفق عند توقيعه مع النصر، على انتقاله في الموسم المقبل إلى صفوف نيوكاسل يونايتد الإنجليزي المملوك سعوديا، إذا نجح "الماكبايس" في حجز مركز مؤهل لدوري أبطال أوروبا.

يذكر أن رونالدو هو متصدر قائمة الهدافين التاريخيين لدوري أبطال أوروبا برصيد 140 هدفا لكنه مهدد بفقدان الصدارة لمصلحة غريمه الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي يملك في رصيده 129 هدفا ويخوض المسابقة القارية هذا الموسم مع فريقه باريس سان جيرمان.

المصدر: وكالات