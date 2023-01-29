برشلونة يعلن طبيعة إصابة نجمه ديمبلي

أصدر نادي برشلونة بيانا، كشف فيه طبيعة الإصابة التي تعرض لها جناحه الفرنسي الدولي عثمان ديمبلي في مباراة جيرونا أمس السبت لحساب المرحلة الـ19 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وسقط ديمبلي على أرض الملعب دون تدخل من أحد، في الدقيقة 25، ولم يتمكن من إكمال المباراة ليدخل بيدري بدلا منه.

وقال برشلونة في بيان مقتضب عبر "تويتر": "أظهرت الفحوصات التي أجريت مساء أمس السبت للاعب الفريق الأول عثمان ديمبلي، إصابته في المستقيم الأمامي من فخذه الأيسر".

LATEST NEWS | Tests carried out this evening on Ousmane Dembélé have shown that he has a rectus femoris injury in his left thigh. He is out and his recovery will determine his availability. pic.twitter.com/hG8WskAla3 — FC Barcelona (@FCBarcelona) January 28, 2023

وأضاف: "سيتحدد موعد عودته، بناء على تطور حالته".

تجدر الإشارة إلى أن مواجهة برشلونة وجيرونا انتهت بفوز الفريق الكتالوني بهدف دون رد سجله بيدري الذي دخل بدلا من ديمبلي.

المصدر: fcbarcelona.com